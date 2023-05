Interna del FdT: Grabois desafía a Massa y se opone a la estrategia K de evitar las PASO

El dirigente social volvió a criticar al ministro de Economía y dijo que no puede haber elección de presidenciables a dedo en el Frente de Todos.

Pese a que desde el kirchnerismo insisten en la necesidad de encontrar un candidato de unidad de cara a las elecciones, el dirigente social y líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, volvió a criticar esa estrategia y desafió al ministro de Economía Sergio Massa a competir en unas PASO en el Frente de Todos (FdT).

“No hay forma de que él sea candidato único”, dijo este jueves Grabois y sostuvo que “Massa no quiere una interna porque sabe que le ganan” porque no tiene estructura ni apoyo popular. Además, dijo que él no baja su postulación, salvo que se presente algún dirigente del kirchnerismo con el que se sienta identificado como Axel Kicillof, aunque aclaró que para él debería ir por un segundo mandato en la Gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Massa manifestó ayer en un acto con el gobernador bonaerense que no se debe “perder el tiempo en internas estériles que solo resuelven vanidades políticas”. El mensaje va en consonancia con las intenciones que tendría el fundador del Frente Renovador de ser único candidato. Las declaraciones van en sintonía con lo planteado por la propia Cristina Fernández pero también con otros dirigentes kirchneristas como Andrés “Cuervo” Larroque, quien reconoció que “lo mejor es ir con una propuesta de consenso que muestre unidad y exprese un liderazgo con asidero y basamento en el pueblo”.

Consultado sobre la postura de no ir a las PASO, en diálogo con Radio con Vos, Grabois dijo: “Es una visión extraña para alguien que mira tanto el sistema norteamericano y el argumento de que visibilizaría las diferencias en el Gobierno es un poco extemporáneo porque son bastante visibles sin mediar ninguna primaria”.

De esta manera, señaló: “Es lo que le conviene a él. No es un argumento político, es su deseo de ser un candidato único. Yo no sé si podrá hacer algún tipo de acuerdo con la dirigencia, pero ni en la militancia, ni en el pueblo, ni en el peronismo, ni en el campo nacional popular latinoamericanista, Massa sintetiza nada. Entonces no hay forma de que sea candidato único”.

El dirigente social, quien promueve que se celebren las primarias en el FdT, fue contundente y aseguró: “Yo de ninguna manera me voy a bajar en estas condiciones”. Aunque aclaró, otra vez, que lo haría sólo en el caso de que se presentara un candidato contemporáneo con él y con ideas semejantes.

“Yo dije desde el día uno que si hay otra persona de nuestra generación que tenga un programa parecido, como Axel (Kicillof) que desde el punto de vista de la estructura electoral tiene que mantenerse en la provincia de Buenos Aires, o como Wado (de Pedro), y compartimos un cuerpo mínimo de ideas y se postula y está mejor que yo en las encuestas, nos juntamos y acordamos un programa y ahí sí, el valor principal es lo programático y no la persona”, advirtió. “Pero con Massa no tengo nada que ver desde la perspectiva de la trayectoria, del pensamiento político, de la estrategia geopolítica y económica, no tengo puntos en común”, argumentó.