La respuesta del Kremlin tras el ataque: “Rusia tomará medidas de represalia”

La Cancillería de Rusia publicó un comunicado oficial donde atribuyó los ataques a Ucrania y los calificó como “acciones terroristas planificadas”. Además advirtió que habrá represalias.

El ataque al Kremlin sacudió al mundo y llegó la respuesta del gobierno de Vladimir Putin. En un comunicado, la Cancillería de Rusia atribuyó las acciones “al régimen de Kiev” y dio más detalles sobre cómo fue el momento de las explosiones en Moscú. Además advirtió sobre “represalias”, la respuesta a la agresión.

En un comunicado oficial publicado en Telegram, Rusia reveló más precisiones sobre el ataque con drones al Kremlin. “Esta noche el régimen de Kiev intentó atacar con los vehículos aéreos no tripulados la residencia del Presidente de Rusia”, empieza el escrito.

El Kremlin: “Estas acciones son un acto terrorista planificado”

Allí se dan los detalles de cómo fue el ataque: “Dos vehículos aéreos no tripulados fueron dirigidos contra el Kremlin”, y como resultado de “la oportuna actuación de los militares y servicios especiales mediante sistemas de guerra electrónica, los drones quedaron fuera de servicio”, explicaron desde la Cancillería.

Se confirmó que el presidente Vladimir Putin no recibió heridas y se encuentra a salvo. “El Presidente de Rusia no resultó herido como consecuencia de este ataque terrorista. Su agenda de trabajo no ha cambiado y continúa como de costumbre”, remarcaron.

“No hubo víctimas ni daños materiales después de la caída y dispersión de fragmentos de drones en el territorio del Kremlin”, reportaron en el escrito publicado en las redes sociales por el gobierno ruso.

La advertencia

Luego, llegó la advertencia: “Consideramos estas acciones como un acto terrorista planificado y un atentado contra el Presidente, realizado en vísperas del Día de la Victoria, el Desfile del 9 de Mayo, en el que también está prevista la presencia de invitados extranjeros”, aseguraron.

De este modo, “la parte rusa se reserva el derecho de tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere oportuno”, dice el comunicado del Kremlin, tras el ataque.

