Vidal: “No alcanza con ganarle al kirchnerismo, hay que cambiar un sistema que promovió desigualdades y privilegios” Ante la Bolsa de Comercio de Córdoba, la diputada del Pro expuso los cuatro ejes centrales de su programa de gestión en caso de ser presidenta.

Ante la Bolsa de Comercio de Córdoba, la diputada del Pro expuso los cuatro ejes centrales de su programa de gestión en caso de ser presidenta.

La diputada nacional María Eugenia Vidal (Pro) expuso este jueves al mediodía en la Bolsa de Comercio de Córdoba su plan de gobierno en caso de ser candidata a presidenta para las elecciones PASO.

Frente a un auditorio compuesto por empresarios, productores y emprendedores señaló: “No alcanza con ganarle al kirchnerismo, es necesario ganarle mucho más que a un espacio, hay que cambiar a un sistema que promovió desigualdades y privilegios, en desmedro de la transparencia de la competencia y del mérito”.

Acompañada del senador nacional Luis Juez, el diputado Rodrigo De Loredo, la diputada Soher El Sukaria, entre otros dirigentes, Vidal expuso cuatro ejes dentro de un programa de gestión, para llevar adelante en el próximo gobierno: “El concepto de ejemplaridad, el programa económico, la reforma en educación y lucha contra la pobreza”.

Respecto del primer eje, planteó: “Hay que empezar por la ejemplaridad, el ajuste de la política, es sólo es una parte”, y señaló: “Soy la primera gobernadora en no cobrar jubilación de privilegio, implementamos Declaraciones Juradas para todos los funcionarios públicos de manera obligatoria en mi gestión, se bajaron 40% los cargos políticos, se puso tope a gastos de legislatura de la provincia. Algunas de estas medidas se sostuvieron, otras lamentablemente volvieron atrás”.

“La segunda cuestión es el programa económico para salir de esto, lo que hicieron los demás países vecinos: Chile, Bolivia Paraguay, las recetas son parecidas, pero ellos lo resolvieron en los años 80, nosotros todavía estamos discutiendo”, precisó y enumeró: “El sinceramiento de precios relativos, porque no hay plan de estabilización sin sinceramiento. La reducción de gasto público hasta alcanzar equilibro fiscal. Un tipo de cambio, no podemos tener 15 tipos de cambio”.

Además, destacó que “necesitamos reformas estructurales, reforma laboral, reforma previsional y reforma tributaria. Eso no puede esperar”, porque “hemos naturalizado que alguien puede importar, si firma un acuerdo de precios cuidados, y hablamos de eso como si fuera normal, tenemos que salir y romper esa lógica”.

Vidal aprovechó para informar que decenas de economistas liderados por Hernán Lacunza están trabajando hace 2 años y cuestionó: “El parche y la receta mágica, el populismo de izquierda o de derecha nos van a llevar a un lugar peor”.

Con el tercer eje en la educación, la exgobernadora explicó que “hoy de cada 100 chicos que empiezan el primario sólo 16 terminan el secundario sabiendo lo que necesita en lengua y matemáticas”, y sumó: “Solo el 20% de argentinos tienen título universitario. No hay una reforma educativa, hay 24 reformas que realizar, porque la educación es una competencia provincial”.

En cuarto lugar, propuso la lucha contra la pobreza y reflexionó: “Con o sin planes tuvimos un 25 % pobreza de piso mínimo. Si no hacemos otras cosas, esto no va a bajar, actualmente 2 de cada 3 chicos son pobres”.

Al respecto destacó que el Estado tiene que atender en la ventanilla, sin intermediarios ni punteros. “Es necesario un plan de integración socio urbana, hay 5.600 barrios que no tienen servicios, ambulancias, recolección de basura, no entra el estado, cuando el estado no está, entra la mafia”, aseguró.

Para Vidal “no hay gobierno sin verdad, verdad antes, durante y después de la elección, necesitamos un contrato social sólido, entre lo que la política dice lo que hay que hacer y lo que la sociedad vota, qué diga claramente dónde estamos parados”.

“La segunda es el equipo, el equipo es tener una fuerza parlamentaria que lleve adelante las reformas q hay que hacer”, remarcó la diputada y comparó que “no es lo mismo una reforma con 87 diputados como tuvo Mauricio Macri, que los 116 diputados con que contamos hoy. No es lo mismo 3 gobernadores que 9 gobernadores y así lo mismo con los intendentes, hay una fuerza del cambio que la definen la institucionalidad”.

Y cerró: “El próximo gobierno es de líderes donde el presidente comparte poder y el gabinete tiene liderazgo”.