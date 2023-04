“¿Qué me venís a joder si nunca te pasó nada? ¿De dónde te tengo miedo?”: qué le respondió Milei a CFK

El diputado libertario utilizó su cuenta de Twitter y la de su espacio para referirse al fuerte discurso de la Vicepresidenta, que lo plantó como principal adversario político.

La vicepresidenta Cristina Fernández criticó al diputado Javier Milei sin mencionarlo directamente en gran parte de la clase magistral que dio en el Teatro Argentino de La Plata. Fue hacia el cierre cuando apuntó de forma más directa al libertario, aunque durante toda su alocución lo tuvo presente como principal adversario político.

“Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, a la que intentaron asesinar, es una sola y no quiero ser autorreferencial. Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo… ¿Qué me venís a joder si nunca te pasó nada? ¿De dónde te tengo miedo? Caraduras”, enfatizó con vehemencia Fernández, y añadió: “Miedo tengo de que mis nietos tengan que vivir en un país tan injusto. Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar”.

En tanto, Milei le respondió a través de su cuenta de Twitter. “Estuvo un rato largo hablando de Dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien. Aunque se resistan Todos-Juntos, a partir del 10/12/2023 se quedan sin juguete. VLLC !”. Luego retuiteó decenas de mensajes de seguidores que salieron a apoyarlo y a cuestionar el discurso de la Vicepresidenta.

Desde la cuenta de La Libertad Avanza, añadieron: “Vamos a dolarizar. Vamos a terminar con la inflación. Vamos a eliminar todos los impuestos que ustedes crearon. Vamos a rescatar nuestro país de la asociación ilícita que lo gobierna hace décadas. Vamos a hacer Argentina grande otra vez. Viva la patria”.

En línea con Milei, el jefe del bloque de legisladores porteños del espacio, Ramiro Marra, escribió: “¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? Sí, somos tus enemigos, tenelo en claro. Con nosotros se te acaban los curros”.

