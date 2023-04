Sergio Chodos dijo que tres economistas opositores pidieron que el FMI no preste asistencia a Argentina

El director ejecutivo por Argentina ante el FMI dijo que “habría que tener un poco de responsabilidad”.

El director ejecutivo por Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, denunció que tres economistas de la oposición le pidieron al organismo que no brinden más asistencia financiera al Gobierno nacional.

“Creo que hay que ser responsable, la Argentina empezó a mirar de frente a la sociedad cuando se trata de la relación con el FMI y recordemos que esto nace como la mayor irresponsabilidad del gobierno de (Mauricio) Macri, con un endeudamiento insostenible, con el financiamiento del FMI para darle salida a los acreedores que habían entrado y que tenían que ser restructurados”, expresó Chodos en una entrevista con la agencia estatal Télam.

En tanto, desde el portal de Ámbito Financiero, el periodista Andrés Lerner, aseguró que una alta fuente del Gobierno que prefirió mantener el anonimato dijo que los economistas a los que se refirió Chodos son el exministro de Economía, Hernán Lacunza; su antecesor, Alfonso Prat Gay; y el extitular del Banco Central, Guido Sandleris. Las fuente consultado señaló además que la estrategia “busca empujar al país al default”.

Más tarde, en diálogo con Lerner por Radio 10, Chodos dijo que se enteró “en las últimas 48 horas” de esta situación y condenó principalmente “la conducta” de estos tres economistas opositores, dando estas discusiones “de espalda a la sociedad”.

“Lo que me parece más grave es la conducta y el origen de donde viene, no es un tema de que interfirieron en las negociaciones, el punto grave es la sugerencia de desfinanciar, de que no haya desembolsos”, indicó.

“Esto es realmente grave, en Argentina ya habíamos pasado por situaciones como el acuerdo de (Mauricio) Macri en 2018, el peor acuerdo con el FMI realizado en la historia del país a espaldas de la sociedad, eso se discutió en el Congreso, habíamos avanzado en la sociedad en la institucionalidad y este tipo de conductas me parecen muy peligrosas, vienen a plantear una situación tribal”, aseguró Chodos, y graficó: “Es pedirle al organismo que te ayude a que Argentina no pueda afrontar los vencimientos: si no hay desembolsos no se pueden afrontar los vencimientos”.

En esa línea, explicitó: “El pedido fue de evitar o postergar desembolsos y negociar con ellos cuando asuman, me parce que esto excede un marco normal de relacionamiento, excede el diálogo con la oposición, está en otro nivel la cuestión, no es un tema que haya diálogo o no haya diálogo”.

Chodos analizó la situación y señaló que “habría que tener un poco de responsabilidad, sobre todo luego de haber pasado por el Congreso y teniendo la ley que dice que esto ha pasado por el Congreso”. El funcionario apuntó: “Los programas con el FMI involucran a toda la Argentina no a un sector, tener una idea de facción y de que hay que esperar para que esto se renegocie con ellos, es una irresponsabilidad absoluta y es una falta de respeto al pueblo y a la sociedad entera”.

Asimismo, puntualizó: “También hay que entender qué significa que hay que pedirle al FMI que no lleve adelante los desembolsos de acuerdo con lo que está programado y dentro de lo que está previsto en el programa financiero en el total de desembolsos posibles, frente a un tema como la sequía que no tiene precedentes en los últimos 70 años y que genera un estrés especial sobre la Argentina y el sector externo”.

El delegado argentino ante ese organismo multilateral enfatizó que “pedirle al FMI que le desembolse a la Argentina es pedirle al FMI que obligue a la Argentina a defaultearle al FMI. No se entiende en que se benefician los argentinos con este tipo de conductas”.

En tanto, Hernán Lacunza se refirió a la cuestión en su cuenta de Twitter. “Siempre es útil una teoría conspirativa para explicar falencias propias. Así, el riesgo cambiario depende de rumores del mercado; los desembolsos del FMI de lo que presuntamente diga la oposición. No atrasen el tipo de cambio y el rumor será inverosímil, cumplan con el programa y desembolso garantizado”.

Alfonso Prat Gay no hizo alusión al tema, y desde el entorno de Sandleris desmintieron la acusación, de acuerdo a la nota citada.