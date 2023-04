Vidal: “No veo ninguna posibilidad de ruptura dentro de JxC”

La diputada del Pro consideró el anuncio del presidente de que no competirá por la reelección “es un síntoma más de fin de ciclo”.

Para la diputada nacional María Eugenia Vidal, la decisión del presidente Alberto Fernández de bajarse de la posibilidad de ir por la reelección “es un síntoma más de fin de ciclo y un reconocimiento del fracaso de este gobierno”.

En diálogo con CNN Radio, la exgobernadora opinó que “con esta decisión, el presidente nos mostró un registro cercano de la realidad por primera vez”. Agregó que todos los argentinos sabían que “no estaba en condiciones de presentarse a su reelección”.

A su vez, resaltó que no debe haber una renuncia adelantada: “Él tomó un compromiso con todos los argentinos. En lo que respecta a Juntos por el Cambio, debemos hacer todo lo posible para que ese compromiso se cumpla y desde su espacio político también”. Y que es “la última oportunidad” de que él realmente se ocupe de las urgencias de los argentinos, “que no pueden esperar hasta el 10 de diciembre”.

La legisladora del Pro señaló que “lo que pasa en Argentina no es meramente culpa de Alberto Fernández. Que no pretendan desde el Frente de Todos que el fracaso del gobierno es solo de Alberto Fernández porque es culpa de Cristina Fernández, de Sergio Massa y de todos los funcionarios que ocuparon y ocupan lugares en el gobierno. Cuando uno no está de acuerdo con la marcha de un gobierno, se va. Si se queda, avala. Acá hay un espacio político responsable del gobierno”.

Por otra parte, la dirigente destacó a Juntos por el Cambio: “Va rompiendo esquemas o aparatos que parecían imposibles de romper”. Y recordó cuando su espacio ganó la gobernación de la provincia de Buenos Aires, “un lugar que había sido gobernado por el peronismo por 28 años”.

Entrevistada por Laura Di Marco, la diputada Vidal señaló respecto de la interna de Juntos por el Cambio sobre la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de implementar las elecciones concurrentes en la Ciudad, aclaró: “A Horacio le mostré mi desacuerdo antes de que tomara esa decisión. El desacuerdo no es una ruptura, no tiene sentido profundizar la discusión porque le hace daño a Juntos por el Cambio y es un tema que no le importa a la gente. Hay que volver a discutir los problemas reales”.

Con relación a la actualidad política, reconoció al espacio de Javier Milei como un tercer actor. Sin embargo, aclaró: “No veo ninguna posibilidad de ruptura dentro de Juntos por el Cambio y que ninguno de sus actores forme parte del espacio de Milei”.

Por último, Vidal habló de la posibilidad de su candidatura presidencial: “Más que estirar la definición, lo estoy pensando con responsabilidad. Estoy atravesando este proceso hablando con mi familia y con mi equipo. Me voy a tomar todo el tiempo que necesite”.

“La vocación de ser presidenta está en mi hace tiempo y se consolidó este último tiempo, recorriendo el país. La Argentina tiene salida y porque hay nuevos liderazgos políticos, de emprendedores jóvenes. Me entusiasma liderar eso, pero a veces hay tiempos para hacerlos y otras que no”, agregó.

Y concluyó: “La gente va a estar donde le den respuestas, hay un hartazgo y un cansancio de lo que pasa con la Argentina desde el retorno de la democracia. Hay una demanda de respuestas concretas hacia la política”.