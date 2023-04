Tolosa Paz no descartó que le aparezca un contrincante a Kicillof en la interna del FdT

Si bien la ministra evitó ponerse en ese lugar, dijo que falta debatir la estrategia en la provincia. “Nosotros no creemos en el candidato único”, lanzó.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, no descartó que el gobernador Axel Kicillof enfrente una interna en la provincia de Buenos Aires en las PASO de agosto, y aunque ella evitó meterse en la carrera por la Gobernación dijo que aún no está definida la estrategia del Frente de Todos en el territorio bonaerense.

“Nosotros no creemos en el candidato único. Es necesario la diversidad de miradas”, lanzó Tolosa Paz al ser consultada sobre la estrategia que debería seguir el FdT, que se debate entre un candidato de unidad o unas primarias entre distintos representantes.

En ese sentido, reconoció que aún falta definir qué pasará en la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof buscará la reelección. “Aún no se definió la estrategia en la provincia. Si habrá dos candidatos a presidentes que lleven dos candidatos a gobernador o habrá una candidatura única. No está definido. Voy a acompañar al gobernador, pero si definimos que haya PASO haremos PASO. Y también acompañaré al que le compita con él en la provincia, pero no es para debilitar al gobernador”, sino para “expresar el fortalecimiento del FdT”, dijo Tolosa Paz a Radio Mitre.

De esta manera, la ministra cercana al presidente Alberto Fernández, no descartó que surja una competencia interna para Kicillof, y aunque evitó anotarse en la carrera, hoy encabezará en Ensenada un plenario con la militancia de Camino a la Victoria -el espacio político que conformó en 2015-, que tiene como objetivo “aportar a la construcción del proyecto político del peronismo bonaerense”, de cara a las próximas elecciones. Este espacio, para muchos dirigentes, es un “desafío” a Kicillof.

En febrero, cabe recordar que el nombre de Tolosa Paz para competir por la Gobernación fue puesto en escena por Fernando “el Chino” Navarro, uno de los voceros del Presidente en la pelea contra Cristina Fernández. El dirigente del Movimiento Evita, aunque no públicamente, impulsó a la funcionaria para ir a unas PASO, con críticas a la gestión bonaerense. “¿Por qué no podemos generar un debate en Buenos Aires? ¿Creemos que la Argentina está mal gobernada y Buenos Aires es Suiza?”, dijo en un desafío al kirchnerismo.

El propio Kicillof aceptó salió al cruce. “El que quiera tener una PASO, el que quiera competir, que lo haga. Compañero o compañera, el que quiera”, sostuvo. Y pareció, en ese momento, desactivar cualquier competencia.