Cuáles son los nombres del FdT que siguen en carrera y con aspiraciones presidenciales

Tras el anuncio de Alberto Fernández, algunos dirigentes ya ratificaron sus intenciones de competir en unas PASO.

La decisión de Alberto Fernández de bajarse de la carrera por un nuevo mandato comenzó a ordenar la interna del Frente de Todos, y por eso, varios nombres que ya circulaban como potenciales competidores, ahora quedaron en primera línea. No obstante, habrá que ver qué decide el espacio: ¿habrá PASO o candidato de consenso?

Si bien hay dirigentes que directamente expresaron sus intenciones, como Daniel Scioli o el dirigente social Juan Grabois, sobre otros sobrevuela la incertidumbre. La mayor incógnita rodea la decisión que vaya a tomar Cristina Fernández de Kirchner, quien en diciembre aseguró que no sería candidata, pero desde entonces el kirchnerismo empuja un “operativo clamor” para convencerla.

SERGIO MASSA

El ministro de Economía, Sergio Massa, siempre tuvo en su horizonte la candidatura presidencial. Cuando se sumó al Gabinete, aunque nunca lo admitió en público, su proyecto era poder controlar la inflación, principalmente, para llegar con aire al cierre de listas. Con los números sobre el costo de vida que le dieron la espalda, empezó a generarse incertidumbre sobre su futuro, aunque desde su entorno reconocen que sin Fernández en carrera crecen las chances de competir. Eso sí, todo indica que aceptaría ser el candidato de la “unidad”, sin ir a las PASO, pero fundamentalmente con el apoyo de Cristina.

DANIEL SCIOLI

El ex gobernador Daniel Scioli lanzó su precandidatura hace un tiempo, aunque siempre aclaró que si Alberto Fernández se presentaba, él no iba a competir en una interna. Sin embargo, con la baja del Presidente, ratificó su plan de competir, aunque no pareciera que todavía tiene el guiño para ser el candidato de unidad. “He tomado la decisión, que ya hice pública, de decir ‘acá estoy, cuenten conmigo’. Mi voluntad es ser precandidato en las PASO. Cuestión que hoy, más que nunca, ratifico”, dijo Scioli tras el anuncio de Fernández. En ese sentido, manifestó que su deseo es que se diriman todas las precandidaturas “en una gran” elección primaria que sea “ordenada, de común acuerdo” y que mediante este sistema se pueda fortalecer al Frente de Todos como espacio político.

EDUARDO “WADO” DE PEDRO

Si bien tiene el apoyo de Cristina y Máximo Kirchner, y desde hace un tiempo se mueve como candidato pero sin lanzarse, su rol fue clave para desactivar el plan reeleccionista de Fernández. “Es un paso necesario para comenzar a ordenar al peronismo, darle vitalidad y volver a soñar”, dijo tras la baja reeleccionista del mandatario. Aunque él siempre dijo que estará donde el FdT lo decida, los números en las encuestas no lo posicionan aún como el que más mide, por lo que podría acompañar a un candidato de más peso.

AGUSTÍN ROSSI

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se sumó en las últimas semanas a la lista de potenciales presidenciables. Podría ser el representante de la Casa Rosada en una eventual PASO del Frente de Todos. Ya había amagado con presentarse en 2019 y finalmente se bajó cuando Cristina anunció la fórmula con Alberto Fernández. “Hace años que tengo ganas de ser Presidente, ya intenté serlo en 2015 y en 2019”, dijo hace pocas horas.

JORGE CAPITANICH

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, dio señales de que le gustaría presentarse como candidato presidencial, aunque su prioridad -dicen en su entorno- es buscar la reelección en la provincia. Es el líder de la liga de gobernadores peronistas y mantiene una fuerte sintonía con Cristina.

JUAN GRABOIS

El líder social, Juan Grabois, presentó su precandidatura por el Frente Patria Grande y cosechó algunos guiños de sectores kirchneristas. Dijo que podría bajarse si hay un candidato cristinista, y de hecho lo destacó a “Wado” de Pedro y a Axel Kicillof. Sin embargo, no quiere saber nada con Massa ni Scioli. “Miren. Si va Massa de candidato a presidente, Wado de Pedro de vicepresidente y me llama Cristina Kirchner y me dice ‘baja la lista y te damos toda la lista de diputado y senadores’, le digo: ‘Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sin vergüenza, vendepatria y cagador”, dijo tras conocerse el anuncio del Presidente.

CLAUDIO LOZANO

El exdirector del Banco Nación, Claudio Lozano, lanzó su precandidatura por el Frente Unidad Popular y dice que quiere llegar a las PASO del Frente de Todos. Al legislador, muy crítico del Presidente y su gestión, lo siguen dirigentes del sindicalismo alternativo (CTA) y de la izquierda kirchnerista.