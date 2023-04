Sólo el 3,7% de las causas iniciadas en 2022 tienen a una persona imputada

Durante el año pasado, de acuerdo a la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, se iniciaron 946.510 por diversos delitos

Durante el año pasado, de acuerdo a la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, se iniciaron 946.510 investigaciones penales preparatorias (IPP) por diversos delitos, lo que representa un aumento del 9,1% en relación a las 847.173 de 2021. Del total, 924.492 corresponden al Fuero Criminal y Correccional, aunque que sólo el 3,7% de las causas tienen a una persona imputada.

Según las estadísticas oficiales, 34.614 IPP tuvieron un imputado durante las causas iniciadas el año pasado. Es decir, son las que registran al menos un sujeto al que se le ha recepcionado declaración en una audiencia.

En tanto, 327.600 investigaciones, un 35,4% del total, tuvieron a un autor sindicado, lo que significa que registran al menos un sujeto mencionado como posible autor de un hecho ilícito, pero que aún no declaró ante la Justicia.

Sin embargo, el dato que siempre llama más la atención es la cantidad de causas que no tienen un autor identificado, en parte por una deficiencia en la investigación aunque en la mayor cantidad de casos es porque son delitos menores o robos en la vía pública que son complejos de esclarecer. En este caso, hay 562.278 causas con autor ignorado: esto es, el 60,9% del total.

La Provincia registró casi 1 millón de delitos en un año

Si se compara con 2021, se puede ver que en ese año de las 847.173 IPP iniciadas, 487.084 (un 57,5%) no tuvieron un autor identificado. No obstante, del total de causas, 781.270 fueron finalizadas, aunque en la mayoría sin encontrar el autor. De hecho, en 2021, el 73% de las causas fueron archivadas y el 18% fueron desestimadas. Es decir, que en el 91% de las investigaciones no se lograron probar los delitos y/o sus autores.

Si las cifras se comparan con cinco años atrás, se puede ver que en 2017, el 4,2% de las IPP cerraron con un imputado, mientras que el 48,5% no tuvieron un autor identificado.