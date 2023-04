Se duplicaron los casos de dengue autóctono en la provincia y crecen las notificaciones en el interior

El brote no da respiro y cada vez se notifican más infecciones en municipios por fuera de la región metropolitana de Buenos Aires.

Las autoridades sanitarias advirtieron esta semana que el brote de dengue ya iguala al de 2020 y que aún se aguarda el pico de infecciones. De acuerdo al último Boletín Epidemiológico bonaerense, se notificaron 2.510 casos autóctonos en 24 municipios de la provincia y otros 77 con antecedente de viaje en distritos del interior, donde crece la circulación.

En rigor, las infecciones se duplicaron: desde la semana epidemiológica, que va de la semana del 19 al 25 de marzo, se habían notificado 1.123 casos de dengue autóctonos, que circulaban en unos 15 municipios de la provincia; en tanto, del 26 de marzo al 1 de abril se informaron 2.510 casos positivos autóctonos en 24 comunas, un crecimiento del 123%.

Se trata de Berazategui, municipio donde se registran mayor cantidad de casos, seguido por La Matanza, Tres de Febrero, Quilmes, Merlo, Avellaneda, Morón, Florencio Varela, General San Martín, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Lanús, Almirante Brown, Moreno, Vicente López, Chivilcoy, San Miguel, Hurlingham, General Rodríguez, Ituzaingó, La Plata, San Fernando, Tigre y José C. Paz.

Mientras tanto, se notifican cada vez más infecciones en el interior de la provincia: de acuerdo a la información oficial se notificaron 77 casos positivos con antecedente de viaje a Paraguay y Bolivia en las regiones sanitarias I (Bahía Blanca), II (Gral Villegas), III (Junín y Chacabuco), IV (Salto), V (San Martín, Malvinas Argentinas, San Isidro y San Miguel), VI (Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Lanús, Lomas de Zamora), VII (Ituzaingó, Luján, Merlo, Morón y Tres de febrero), VII (La Costa y Villa Gesell), IX (Benito Juárez y Olavarría), X (Mercedes), XI (Cañuelas, La Plata, Presidente Perón y Tordillo) y XII (La Matanza).

En tanto, esta semana el titular de la Región Sanitaria VIII, Gaston Vargas, informó que hay 6 casos de dengue en la región (16 municipios) de los cuales dos son autóctonos.

Al referirse a los dos casos autóctonos en la localidad de Santa Teresita, partido de La Costa, el sanitarista explicó que “se trata de dos personas que no han viajado en el último tiempo, y si bien son casos que no requieren internación, que no son graves, se ha demostrado que el mosquito aedes aegypti circula en esa localidad”.

Asimismo, al referirse sobre los otros cuatro casos restantes, tres en Mar del Plata y uno en la ciudad serrana de Tandil, Vargas dijo que “son casos importados, de personas que han viajado en las últimas semanas a provincias del norte del país y han sido picados por el mosquito”.

“Es decir que en 15 de los 16 municipios que integran la región sanitaria VIII, no hay circulación del mosquito dando vueltas con el vector Aedes aegypti, lo que nos genera tranquilidad”, manifestó el funcionario provincial.

Además, la Secretaría de Salud de Junín informó que son 7 las infecciones confirmadas, mientras que en Olavarría las autoridades sanitarias informaron que hay un paciente con sospecha de la enfermedad por lo que se realizó un bloqueo preventivo en la zona de residencia del paciente.

Circulación de dos serotipos

De acuerdo a la información que se desprende en el Boletín Epidemiológico, circulan en simultáneo dos de los cuatro serotipos existentes de la enfermedad: DEN 1 -con 116 notificaciones- y DEN2 (con 433). Cabe señalar que la infección por uno de los cuatro serotipos del virus del dengue da inmunidad contra ese tipo viral, pero una persona puede volver a contraer la infección por otro serotipo, lo que en la mayoría de esos casos constituye el desarrollo de dengue grave (lo que antes se denominaba dengue hemorrágico), enfermedad potencialmente mortal.

En cuanto a Chikungunya se registran 395 casos, 293 autóctonos y 102 importados principalmente de Paraguay. Mientras que la semana anterior, se habían registrado 314 casos, 217 autóctonos y 97 importados.