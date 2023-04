Kicillof convoca a las PASO en simultáneo con Nación pero hay dudas con la General

El gobernador firmará el sábado el decreto de convocatoria para las PASO. Serán el 13 de agosto, el coincidencia con las nacionales. Pero aun no confirman la fecha para las Generales.

El gobernador Axel Kicillof firmará el próximo sábado el decreto de convocatoria a las elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas en la provincia, que se harán el mismo día que las nacionales, el próximo 13 de agosto. Así, Kicillof da por tierra con la versión de desdoblar esa elección, un paso que lo obligaría a modificar una ley en la Legislatura para lo que necesitaría aval opositor.

Fuentes de la Gobernación explicaron a DIB que el Gobernador, que hoy le reclamó al presidente abrir “otra instancia de diálogo” para definir las candidaturas del oficialismo tras el fallido encuentro en la sede del PJ, ahora se apresta a afirmar la simultaneidad en las primarias, algo que se había puesto en duda durante el fin de semana, tal como reflejó este medio.

Sin embargo, en gobernación dejaron abierta la posibilidad de que sí haya desdoblamiento en las elecciones generales, una posibilidad que Kicillof sí puede definir por sí mismo de acuerdo a la legislación vigente. Es que esa elección se rige a través de la ley electoral de la provincia que, en su artículo 66, solo le pone como condición que realice la convocatoria con no menos de 60 días de antelación.

“La convocatoria para toda elección será hecha por el Poder Ejecutivo con no menos de sesenta (60) días de anticipación a la fecha que se señale para el comicio y expresarán en su caso el número de senadores o diputados a elegirse en cada sección, y el de concejales o consejeros escolares con sus respectivos suplentes que deberá elegir cada distrito electoral”, indica el artículo en cuestión.

En ese marco, persisten las dudas respecto de una eventual separación de las fechas. Anticipar la elección provincial “es una posibilidad fáctica” dijo a DIB una alta fuente del gobierno provincial, que sin embargo aclaró que no está definido por ahora que curso de acción tomará Kicillof. La precisión de esa definición parece estar atada a lo que suceda con la definición de las candidaturas nacionales.

Kiicllof, que busca ser candidato a la reelección –la variante que parece más factible hoy aunque aún no está completamente confirmada- necesita un candidato nacional “fuerte” que si no tracciona más votos que él al menos no le haga perder sufragios. De ahí las especulaciones con el adelantamiento.