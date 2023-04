Javier Milei insistió con “dolarizar” la economía y llamar a una consulta popular

Ante un congreso de la Sociedad Rural, Javier Milei describió sus propuestas de gestión: dolarizar, devaluar y eliminar retenciones.

En el marco de un congreso de delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, expuso sus planes en caso de llegar a la Casa Rosada y dijo que buscará “dolarizar” la economía argentina.

“Estamos trabajando en la unificación del mercado de cambios porque, cuando dolarices, te va a quedar un único mercado y desaparece la brecha. Además, estamos trabajando en la eliminación de las retenciones”, aseguró Milei para el beneplácito de la audiencia convocada en el predio ferial de Palermo.

Además, sostuvo que si el Congreso de la Nación rechazara su propuesta para eliminar la moneda argentina, llevará a cabo una “consulta popular” para alcanzar el consenso que le de legitimidad a la estructural medida. “Si el Congreso me rechaza la dolarización no me voy a poner a llorar. Voy a hacer una consulta popular”, expresó.

La propuesta de dolarizar viene siendo impulsada por el diputado nacional desde hace algún tiempo, a pesar de las amplias críticas recibidas de parte de economistas de todo el espectro político.

Ante la elevada inflación, que de un 54% en 2019 ya navega en torno al 102% interanual, no pocos ven en la dolarización una solución al grave problema del alza de precios que afecta a todo el circuito de la economía. Y en especial, la iniciativa suena atractiva entre los jóvenes que no vivieron la década del 90´, un grueso sector del electorado que definirá en octubre al sucesor de Alberto Fernández.

En un principio, Milei había planteado realizar un sistema basado en la banca Simons, lo cual no se llevó a cabo en ninguna parte del mundo, a la vez que fue criticado hasta por el economista neoliberal Milton Friedman, de quien el economista argentino se declara ferviente admirador.

Luego, el referente de La Libertad Avanza comenzó a estudiar la propuesta que el banquero Emilio Ocampo desarrolló junto a Nicolás Cachanosky en el libro “Dolarización, una solución para la Argentina”, que propone la adopción “oficial y unilateral” del dólar como moneda corriente en el país.

“Esas ideas no contribuyen en nada a buscar soluciones de fondo al problema de la inflación. En el mejor de los casos, son de tácticas transitorias, efímeras, que pueden tener beneficios de corto y problemas de largo, como también tuvo la convertibilidad”, repuso el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza.

Por su parte, el ex director del Banco Central, Martín Redrado expresó que “la dolarización es un espejismo, son nostálgicos de la década del 90. Realmente la situación es totalmente distinta.”

Además, en abril pasado explicaba para Infocielo la implicancia de dolarizar una economía con escasas reservas. Ya que la nostalgia a la que hacía referencia es la connotación que aún existe de la convertibilidad, en la que en el imaginario popular un individuo recibiría un dólar por cada peso. Sin embargo, ello sería impracticable en la actualidad, y una dolarización supondría una profunda devaluación en primera instancia.

“Hay 7 mil millones de dólares de reservas netas -explicaba Redrado-, y hay 3,7 billones de pesos en circulación en toda la Argentina. ¿Cuántos pesos hay por dólares del Banco Central? Dolarizar significa que ponemos un día en el que se instala la dolarización; eso significa que cada argentino y argentina puede ir al banco y decir tengo tantos pesos, deme los dólares correspondientes. Con esos números que acabo de dar, significa que por cada dólar hay 570 pesos”.

Mientras que el ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis, resumió la propuesta de dolarizar la economía del siguiente modo: “Es o bien una quimera, o bien una confiscación del poder adquisitivo de todos y todas instantáneo. Técnicamente es imposible”.