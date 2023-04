López Murphy: “Me hubiera gustado que la fecha por la disputa de la Ciudad no sea la misma que Nación”

“La decisión ya está tomada y mi actitud es mirar para adelante”, sostuvo el diputado nacional y precandidato a jefe de Gobierno porteño.

El diputado nacional Ricardo López Murphy (RU-JxC) se refirió este lunes a la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de convocar a elecciones concurrentes en la Ciudad.

“La decisión ya está tomada y nos tenemos que preparar cada uno de nosotros a hacer lo mejor que podamos”, trató de no polemizar el referente de Republicanos Unidos, quien competirá en la interna por la jefatura porteña.

En ese sentido, afirmó: “Mi actitud es ‘vamos a mirar para adelante y ver cómo competimos de la manera más eficaz posible’. Yo hubiera competido bajo cualquier regla”.

El liberal confesó que desde su espacio tuvieron “diferencias con el hegemón que es el Pro” porque “creemos en una Ciudad que sea un faro de la libertad, con menos impuestos, con menos regulaciones y más orden público”.

Sobre la decisión de Rodríguez Larreta, el exministro de Economía resaltó: “Hace un año y medio pedí que se clarificaran las reglas de juego…por distintas razones esperaron hasta último momento”.

“El sistema electoral de la Ciudad se parece al uruguayo y el sistema uruguayo hace que no coincidan las fechas de la elección municipal con la nacional. Y eso en la Ciudad ocurrió en todos los casos, excepto en el 2019”, explicó en diálogo con Radio Rivadavia y agregó: “A mí me hubiera gustado que la disputa en la Ciudad no hubiera sido en la misma fecha que la disputa por la Nación, porque eso refleja la historia de la Ciudad”.

Además, el legislador lamentó que “hay una costumbre en la coalición, y creo que es nuestra debilidad, que no es enfatizar en las reglas y el programa sino en las candidaturas”.