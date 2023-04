Duro cuestionamiento de CFK al operativo “conjunto” para detener a los choferes

La vicepreisdenta cuestionó: “era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su búnker”. Dijo que al “copito” que atentó contra ella lo trataron mejor porque “lo detuvieron militantes”.

La vicepresidenta Cristina Fernández cuestionó esta tarde en duros términos el operativo “conjunto” que llevaron adelante las policías de la Ciudad y la Provincia para detener a dos choferes que agredieron al ministro Sergio Berni: “al Copito” que quiso matarla “lo trataron mejor”, sostuvo.

Horas después de las detenciones de los choferes Jorge Galiano y Jorge Zerda, acusados de agredir a Berni el lunes en La Matanza, la vicepresienta twiteó: “Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dió al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?

Galiano y Zerda fueron arrestados en sus domicilios, situados en Merlo y La Matanza, respectivamente. “Despacito, que no soy un malandra, soy chofer de colectivo”, llegó a decir Galiano cuando los uniformados que, con armas y cascos, irrumpieron en su casa. Ese testimonio quedó grabado en un video, que se viralizó, y es al que hizo referencia Cristina Fernández.

De los operativos en los domicilios de los choferes participaron efectivos de la policía de CABA y de la y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediata (UTOI): esta última fuerza es la que se ve ingresar a la casa de Gialiano con un gran número de efectivos, cascos y escudos anti motines, entre otros equipos que demuestran un gran despliegue.

Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA.

Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 6, 2023

“Alguien me escribe… textual: “Al copito que quiso matar a cfk lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a berni”, escribió la Vicepreisdenta. Y agregó “claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió”.

En el comienzo de su mensaje, CFK también calificó de “salvaje” la agresión que había sufrido Berni el lunes en La Matanza.

Galiano tiene 49 años. Zerda, 32. Ambos son empleados de la empresa Almafuerte, que, en otras, tiene la línea de colectivos 620, donde trabajaba Daniel Barrientos, el chofer asesinado a sangre fría el lunes pasado en Virrey del Pino, La Matanza.

Los allanamientos fueron ordenados por la jueza Luisa María Escrich, tras un pedido del representante del Ministerio Público a raíz de una denuncia de la policía porteña.