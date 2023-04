Provincia apuntó duro a Aníbal: “si conoce tanto que se presente en las PASO con Alberto”

El jefe de Asesores de Kicillof salió al cruce del ministro de Seguridad nacional, que acusó al Gobernador de “desconocer la provincia”. Es parte de la pelea por los Gendarmes en el Conurbano.

El jefe de Asesores de Axel Kicillof, Carlos Bianco, le respondió hoy con dureza al ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, a quien desafió a presentarse a las PASO “para Gobernador con Alberto de Presidente”, luego de que el ministro nacional dijera que el actual mandatario “no conoce” lo que ocurre en la provincia.

El cruce de Bianco se dio en el marco del debate por el despliegue de gendarmes en el Conurbano, que se reactivó con fuerza luego del crimen del colectivero Daniel Barrientos en La Matanza. Anoche, Kicillof se quejó que los seis mil Gendarmes para reforzar la seguridad en el Conurbano no están pese a que la provincia los viene pidiendo.

Fernández le salió esta mañana a responderle “él dice una cosa que lo muestra como un profundo desconocedor de lo que sucede, que es lo que plantea él, ´nosotros estamos tratando de tener 6 mil hombres en la Provincia´ ¡hay más de 6 mil repartidos en todos los distritos! desde hace un buen tiempo”, dijo el ministro nacional.

Bianco no dudó en responder. “Yo tengo un profundo respeto por Aníbal pero me parece que estas declaraciones no suman para nada. Quizás él conoce más la provincia que el gobernador, en ese caso Aníbal se podría presentar a una PASO para gobernador de la provincia. Es más, podríamos pensar una fórmula, inclusive ahora que se habla de una PASO a nivel nacional y provincial, podría ser Fernández presidente y Fernández gobernador. Los Fernández sería la fórmula”.

Las declaraciones de Bianco tienen entretela política: están en línea con la deteriorada relación política entre el presidente Alberto Fernández y Kicillof. Ahora, el jefe de Asesores, uno de los hombres de mayor cercanía política del Gobernador, directamente le adjudica un contenido electoral, al plantear la fórmula de “los Fernández” para las PASO.

En rigor, Fernández ganó una PASO para gobernador bonaerense. Fue en 2015, contra Julián Domínguez, una pelea interna que se dio en términos particularmente duros. Después, perdió ante María Eugenia Vidal en las elecciones generales.

Además, Bianco dijo respecto de los Gendarmes que “fui testigo desde mi época de Jefe de Gabinete, y sé que siguió sucediendo lo mismo con el pedido que hizo la provincia respecto a la presencia de gendarmes”. Y agregó: “lo que sí es cierto es que le pedimos 20 mil veces al ministro Fernández que nos digan dónde están esos gendarmes para poder trabajar articuladamente desde la Provincia. Nosotros no sabemos porque nunca nos lo dijeron, no sabemos si están haciendo algún procedimiento en la calles, en algún retén, realmente no lo sabemos. Sería tan fácil como enviar un excell o un mapa interactivo mostrándonos dónde están esos gendarmes”.

Después, reforzó el rechazo a la idea del “desconocimiento” de la provincia por parte de Kicillof. “Ayer estuvimos en Navarro y General Rodríguez, hoy en Bolívar y en Veinticinco de Mayo. Me animo a decir que no debe haber habido un gobernador en la provincia de Buenos Aires que la haya recorrido y la conozca como Kicillof”, dijo.