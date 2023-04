Pese a reclamar más efectivos, la Provincia apunta a intendentes por no reclutar cadetes

Los municipios del conurbano reclutaron apenas 2.486 oficiales de los 16.501 asignados por el Gobierno. Reclamo de Berni a los jefes comunales.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, acusó a los intendentes porque no reclutaron a cadetes que la administración de Axel Kicillof habilitó para que cumplan funciones en comunas del Gran Buenos Aires, en medio de la polémica que se generó con su figura tras el asesinato de un chofer de colectivos en La Matanza.

“Es tanta la emergencia de recursos humanos que tenemos en la fuerza que el gobernador tomó la decisión de incorporar 20 mil efectivos más. Para eso involucramos a los intendentes, a algunos de ellos les dijimos que les íbamos a traspasar 1500 efectivos, solamente tenían que preocuparse de reclutarlos. Algunos no juntaron ni uno”, lanzó Berni.

“No quiero generar un problema político, pero insisto: hay intendentes que no pudieron reclutar un solo cadete a pesar los múltiples esfuerzos salariales y en educación que hicimos”, añadió el funcionario luego de haber sido blanco de golpes, piedrazos, insultos y cuestionamientos.

En concreto, el número de efectivos que serán destinados a los 33 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires son 16.501, aunque hay casi una decena de intendentes, muchos que ante los medios reclaman más policías para sus distritos, que no reclutaron ni un solo cadete. De los 16.501 cupos asignados, apenas se reclutaron 2.170 cadetes que se suman a los 316 convocados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Sólo un 15% del total.

De acuerdo a datos que publicó el portal Infobae, en La Plata el Gobierno dispuso un cupo de 519 oficiales egresados, pero el municipio a cargo de Julio Garro (PRO) hasta el momento no reclutó a ninguno. Pero eso se replica entre otros distritos gobernados por Juntos por el cambio, pese a que reclaman mayores efectivos: Tres de Febrero, Vicente López, San Isidro.

Sin embargo, la “inacción” que denuncia Berni no es exclusiva de la oposición. También en comunas administradas por el Frente de Todos hay casos en los que los alcaldes no reclutaron ningún aspirante para las fuerzas de seguridad. Estos son Berazategui, Esteban Echeverría, Hurlingham y Tigre. Y a ellos se suma La Matanza, donde en las últimas horas mataron al chofer de la línea 620. Allí, en el partido más populoso, la Provincia asignó un cupo de 2.005 cadetes, pero el municipio a cargo de Fernando Espinoza no alistó ni uno solo.

De los 24 distritos restantes incluidos en el AMBA, en Lomas de Zamora se asignaron 1.232 cupos y se anotaron 248 cadetes; en Quilmes de 1.237 se sumaron 226; y en Avellaneda de 599 disponibles solo se llamó a 78.