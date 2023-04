El Gobierno podría suspender la Ley de Alquileres y desde Inquilinos agrupados salen al cruce

La resolución, que podría comunicarse en las próximas horas, fue producto de una reunión entre el Presidente y Sergio Massa.

El Gobierno podría suspender finalmente la actual Ley de Alquileres, que está vigente desde junio de 2020, luego de una conversación entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, según publicaron medios nacionales.

En tanto, desde Inquilinos agrupados señalaron que “la ley de alquileres sigue vigente como siempre”, pese a las informaciones y que “no se suspendió, ni se modificó”, al tiempo que bregaron porque esa discusión se dé en el Congreso. “A los medios de comunicación que cobran del mercado inmobiliario no hay que creerles nada”, remataron en un tuit.

La ley de alquileres sigue vigente como siempre.

No se suspendió, no se modificó.

La discusión tiene que ser en el Congreso.

A los medios de comunicación que cobran del mercado inmobiliario no hay que creerles nada.

— Inquilinos Agrupados (@InquilinosAgrup) April 4, 2023