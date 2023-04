Biden sobre la reunión con el Presidente: “Fue un placer recibir a Fernández”

Los mandatarios se reunieron el pasado miércoles en Washington. El mandatario estadounidense publicó este domingo un video en las redes sociales.

El presidente Alberto Fernández recibió este domingo un gesto de su par de Estados Unidos, Joe Biden, quien compartió en sus redes sociales un video de la reunión que mantuvieron la semana pasada y señaló que “fue un placer recibir” al jefe de Estado argentino.

It was a pleasure to welcome President @alferdez of Argentina to the White House.

This year, we celebrate 200 years of diplomatic relations between our nations.

And this week, we began the next century of partnership, where nothing is beyond our reach if we work together. pic.twitter.com/DnN3nxyrnP

— President Biden (@POTUS) April 2, 2023