Jey Mammon rompió el silencio: “Yo no violé, yo no abusé, no drogué a ninguna persona nunca en mi vida”

El conductor televisivo se mostró angustiado y realizó un descargo sobre la denuncia de abuso sexual en su contra.

El presentador y cantante Jay Mammon rompió el silencio y aseguró, entre lágrimas, haber tenido una relación sexual afectiva con su denunciante, Lucas Benvenuto, durante varios años, y negó terminantemente haber violado o abusado de él.

“Yo no violé, yo no abusé, no drogué a ninguna persona jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”, expresó en un video en su cuenta de Instagram, a modo de descargo, tras una semana de especulaciones sobre el caso luego de conocerse la denuncia.

Asimismo, contó que tuvo una relación con Benvenuto pero no cuando el denunciante tenía 14 años, como dijo el joven cuando declaró en la Justicia. De igual modo, dijo que “necesita” el juicio a la verdad para poder recuperar su vida.

“Estoy atravesando el peor momento de mi vida y lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir, no sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando, es nuevo ara mí”, comenzó diciendo Mammon, notablemente angustiado.

“Hace una semana que tengo una necesidad imperiosa de salir a gritar, no a decir, a gritar por todos lados lo que les voy a decir, pero no me sale, no puedo, no tengo las fuerzas, estoy en esta silla que no me puedo ni parar. Estamos hablando de un nene de 14 años: esto es lo importante”, precisó.

“Yo a lucas lo conozco lo conocí el 25 de abril de 2009. él dice que me vio en una fiesta, dice que tenia 14 años: él en esa fiesta tenía 16. En esa fiesta nos conocimos. Intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos. Se puede probar esto que estoy diciendo”, contó sobre el momento que conoció al joven.

Luego se refirió a un tuit que escribió años atrás, en diciembre de 2011, que en los últimos días se viralizó, ya que en el mensaje mencionaba a Lucas como su ex, con quien mantenía relaciones sexuales en un sueño.

“Yo tuve un vinculo con lucas, yo tuve una relación con Lucas. Yo no voy a poner debajo de la alfombra ni el tuit ni mi vínculo. El tenía 19 años en 2011”, subrayó, y describió: “Con él íbamos de la mano por la calle, nos besábamos en la calle, ese vínculo duro hasta sus 25 años. Desde el día cero fue un vinculo lleno de amor, de contención, de consentimiento, nada más alejado a la violación, abuso de drogarlo, nada de eso”.

Para cerrar, conmocionado, apuntó: “Lo vuelvo a negar, necesito hacerlo, me hace mierda escucharlo cada vez que lo escucho, sumado al tema de la edad que tampoco es cierto. Yo se que lucas necesita evidentemente sanar su historia pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas, no es el sanar su historia acusándome de cosas que yo ni hice. Yo no quiero arreglo ni pacto entre las partes. No quiero un pacto, no quiero nada de eso. El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que yo no quiero, necesito el juicio a la verdad, lo necesito. Y los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo. Yo lo que necesito necesito recuperar mi vida: así de simple como se los digo. Gracias”.