Al menos 19 personas murieron por el paso de un tornado en Misisipi, Estados Unidos.

Al menos 19 personas murieron por un tornado y fuertes tormentas que afectaron ayer el estado de Misisipi, Estados Unidos.

Según informó la Agencia de Gestión de Emergencias de Misisipi (MEMA), las operaciones de búsqueda y rescate continuaban por estas horas en los condados de Sharkey y Humphreys, a unos 110 kilómetros al norte de Jackson, la capital del estado.

Por su parte, el gobernador del estado, Tate Reeves, dijo a través de Twitter: “Muchos en el Delta (de Misisipi) necesitan sus oraciones y la protección de Dios esta noche”.

Foto: Twitter

Además, contó que se activaron “la ayuda médica, enviando más ambulancias y otros recursos de emergencia para los afectados” y pidió a la ciudadanía que mantenga la precaución.

NEW: The Rolling Fork/Silver City tornado has been rated as an EF-4 (preliminary)

Fransica Mcknight survived the tornado by sheltering in his bathtub. Bathrooms are a safe place to shelter in during severe storms as the plumbing can help to reinforce the walls pic.twitter.com/TEVwlYoDs3

— WeatherNation (@WeatherNation) March 26, 2023