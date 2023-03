López Murhpy calificó de “estafa a jubilados” la medida tomada por Massa con dólares de ANSES

El diputado republicano Ricardo López Murphy, consideró que “el Gobierno de incapaces tuvo la brillante idea de quedarse con los últimos aportes jubilatorios reales en dólares de ANSES. Una nueva estafa a nuestros jubilados que lleva la firma del Ministro Sergio Tomás Massa”.

En tanto, Eduardo Feinmann conversó con Diego Bossio en la mañana de Radio Mitre luego de la decisión del Gobierno de tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES.

“El gobierno está muy necesitado de financiamiento. Es un atajo más pero no resuelve la situación de fondo. Los bancos les decían que no tenían más para prestar. Sino, dame algún instrumento mejor. El Tesoro no puede emitir bonos con un riesgo país a 2400 puntos. Dame los bonos de ANSES”, señaló Bossio.

Y agregó: “ANSES aclaró que le van a dar bonos duales al 2036, que ajustan por inflación. No sabemos cuanto valen; es una medida táctica. Emitimos deuda a valores tres veces superior a lo que hizo Argentina con Venezuela, al 15%. El AL30 vale 25 dólares y pagaría 104 dólares; evidentemente los bonos en dólares son mejores”.