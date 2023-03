LE DISPARÓ POR LA ESPALDA Y CAYÓ HERIDA DELANTE DE SUS HIJOS

Se trata de Sandra Edith Rolón, una mujer de 35 años, de Pehuajó, Provincia de Buenos Aires. Edith, recibió en su domicilio, un disparo de arma de fuego por la espalda, quedando tirada en el piso y herida de bala, ante la vista de sus hijos menores, por lo que debió ser hospitalizada. La bala aún está alojada en el cuerpo de Edith y es un recordatorio de lo que le tocó vivir.

El victimario le habría disparado con una carabina con mira, no le bastó un disparo, sino que efectuó tres, poniendo también en peligro a los hijos menores de la víctima. Tras haber sobrevivido al disparo de arma de fuego, Edith, padece cómo se hace cada vez más cuesta arriba la investigación de su caso.

Ni siquiera se ha secuestrado el arma con la que la quisieron matar.

Ha hecho reclamos para que su caso se investigue con perspectiva de género, recibiendo como respuestas que ahí no se investiga de esa manera. El sospechoso es la ex pareja de la víctima.

Pese a las supuestas capaciones por Ley Micaela y los esfuerzos para que se contemple la perspectiva de género, el calvario de la víctima no tiene igual, la fiscalía descentralizada local no profundiza la investigación, sus requerimientos son desestimados por la justicia de garantías del victimario y se han delegado mayormente las medidas de protección en el Juzgado de Paz, sin tener en cuenta la gravedad del flagelo y del caso.

Se destaca que el sospechoso, ya tiene condena anterior en suspenso y tiene al menos otro grave proceso en trámite y está imputado de varios delitos atravesados por la violencia de género, entre ellos, abusos sexuales sobre la víctima y la hija menor de la víctima, incluso en ese otro proceso habría sido eximido de prisión por la Justicia de Garantías del victimario, con asiento en del Depto. Jud. de Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires.

El personal policial que cubre solo custodia fraccionada o discontinua, en ocasiones también suele revictimizar a Edith.

Habiendo sufrido Edith nuevos asechos a su domicilio, en el mismo lugar donde fue herida, pretendían que la víctima saliera a avisarles, exponiéndola a ser un blanco fácil para el disparo de un arma larga. La víctima sufre que su vida ha cambiado, predominando el encierro e injustas limitaciones a su vida pública o social, mientras el victimario está en total libertad con investigaciones que no avanzan. Las autoridades se enojan si no es una víctima disciplinada, poniendo a la víctima en situación de no poder volver a su vida anterior y no ven con buenos ojos que su caso se haga público. Ni tampoco se esfuerzan en protegerla.

Edith cree, que si su caso no se hace público, teme terminar muerta y que todo quede en la nada. Ante la gravedad del caso se espera que las autoridades de la Provincia tomen cartas en el asunto, ya sea la Procuración General (Jefe de Todos los Fiscales) y el Ministerio de Seguridad (del cual depende la Policía).

La aberrante historia de Sandra Edith Rolón.

Sandra Edith Rolón, ha denunciado reiteradas veces a las autoridades lo que está padeciendo, incluso luego de sufrir Tentativa de Femicidio doblemente agravada., ni siquiera se le ha implementado el sistema de monitoreo dual para proteger la vida de la víctima.

El sistema de monitoreo dual, permite determinar si el sospechado intenta acercarse a la víctima, más aún si la victima vive en un lugar difícil de custodiar, dado que carece hasta de alumbrado público, con sectores descampados y vecinos con poca seguridad.

Ampliaremos.