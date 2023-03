Kicillof vs. Nación: “Todavía no mandaron ninguno de los 6.000 gendarmes solicitados”

El gobernador pidió coordinar el despliegue de Gendarmería en el conurbano con la Casa Rosada.

Si bien se propuso no polemizar con el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió coordinar el despliegue de Gendarmería en el conurbano con la Rosada, aclaró que se necesitan 6.000 efectivos y que todavía no mandaron ninguno.

Luego de la carta que la Provincia le mandó a Nación y la respuesta pública de Fernández por el despliegue de gendarmes en el Gran Buenos Aires, Kicillof exigió información sobre los lugares en los que estarán destinados y con qué fines, al tiempo que denunció no haber recibido la cantidad de efectivos que cree necesaria para el territorio bonaerense.

“Yo no voy a polemizar con el ministro Aníbal Fernández, creo que no vale la pena. Venimos solicitando el envío de gendarmes desde que estaba como ministra Sabina Frederic. Siempre solicitamos enfáticamente el envío de 6.000 gendarmes. Hubo muchas conversaciones, incluso con el Presidente, sobre este tema, pero todavía no mandaron ninguno de esos 6.000”, dijo en declaraciones a Radio Provincia.

Luego, el mandatario provincial planteó que “si los gendarmes son para el narcotráfico, es una atribución y una tarea de Nación que no deben coordinar con nosotros; pero si despliegan gendarmes por temas de seguridad ciudadana, hay que coordinar con el Ministerio de seguridad bonaerense”.

Si bien aclaró que nunca quiso “entrar en polémicas”, volvió a insistir con su reclamo. “Estamos pidiendo coordinación. No estamos para la polémica, sino para la coordinación: cuándo, dónde y con qué fin los van a desplegar”, reiteró.

Días atrás se conoció que por decisión de la Casa Rosada se crearán cinco unidades con fuerzas federales en La Plata, La Matanza, Tigre, Pilar y Avellaneda, para lo cual el Ministerio de Seguridad enviará unos 1.000 gendarmes en los próximos días al distrito más poblado del país.

Según trascendió, Nación habló directamente con los intendentes, puenteando a Berni y Kicillof, lo que valió que la Provincia mandara una carta a la Casa Rosada exigiendo explicaciones sobre el despliegue de fuerzas federales en su territorio.

Cuando fue consultado Fernández sobre si había hablado con Berni, usó una ironía que deja en claro que la relación entre ambos no atraviesa un buen momento: “No, el señor es muy importante para hablar con nosotros, no habla con terrenales, habla con semidioses como la mitología griega”.