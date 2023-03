“Vamos a poner orden en la calle”, el mensaje de Patricia Bullrich y Joaquín de la Torre en un imponente acto de seguridad en San Miguel

El precandidato a Gobernador de JxC, Joaquín de la Torre, recibió hoy en San Miguel a la precandidata a presidenta de la Nación Patricia Bullrich, en el marco de un imponente acto de seguridad donde se presentó la nueva Escuela de Policía Municipal y se hizo hincapié en el modelo de gestión local como ejemplo a seguir en toda la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, el ex intendente de San Miguel señaló que “los políticos tenemos la palabra muy devaluada porque durante muchos años la gente percibió que no se solucionaron sus problemas estructurales. Por eso no es importante lo que decimos, sino lo que hacemos. Y lo que hicimos en San Miguel fue bajar un 65% el delito en los últimos 8 años en el segundo cordón del conurbano”.

Por su parte, señaló que “la Argentina está presa de minorías privilegiadas muy intensas y combativas que quieren mantener las cosas como están. Las consecuencias son que el 50% de los argentinos son pobres, el 50% recibe ayuda social y el 50% no termina la escuela secundaria. Y para salir de esta situación hay que discutir la profundidad del cambio dentro de Juntos; estamos los que queremos cambios de fondo y los que quieren hacer retoques”.

Y agregó: “Estamos viviendo el final del modelo kirchnerista. La Argentina es tierra arrasada. La inseguridad hace que todos tengamos miedo de salir a la calle. El narcotráfico tiene el país tomado. Nos dejan un país sin moneda, con una inflación descontrolada. El trabajo es un bien escaso. La educación pública está destruida. Tenemos un Estado gigante que no resuelve nada y le saca la plata a la gente que produce y la malgasta en cosas sin sentido como el lenguaje inclusivo, algo que le importa a menos del 3% de la población. Dejemos de boludear y enfoquémonos en las cuestiones urgentes: educación, seguridad y trabajo”.

Y concluyo: “Ojala Cristina se presente así Patricia la pasa por arriba electoralmente”.

A su turno, Patricia Bullrich destacó la tarea realizada en San Miguel en materia de seguridad y volvió a advertir acerca de los peligros de que el conurbano bonaerense se convierta en el nuevo Rosario. “Si no hacemos algo ahora, vamos camino a que pase lo mismo que en Rosario. Nosotros tenemos el coraje y la convicción de enfrentar al crimen organizado para recuperar la soberanía del Estado argentino en todo el territorio Nacional”.

Asimismo, ambos coincidieron en la necesidad de “poner orden en las calles”. Tanto Bullrich como De la Torre señalaron la importancia de “recuperar la calle” y restablecer el orden.

En ese sentido, destacaron que “el Estado debe usar todos sus recursos para imponer el orden y despejar las calles. No podemos ser rehenes de los piqueteros”.

Asimismo, Bullrich destacó que “San Miguel es el distrito que más ha bajado el delito en todo el país y eso es gracias a todo este trabajo que han hecho”.

El encuentro tuvo lugar en el Centro Operativo Logístico de Barrio Obligado, en San Miguel.