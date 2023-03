Liberaron a Ricardo Jaime luego de 7 años en prisión

El exfiuncionario del gobierno de Néstor Kirchner fue liberado esta madrugada de la prisión luego de que el tribunal que lleva adelante la llamada “causa cuadernos” por la que estaba detenido en el penal de Ezeiza.

La liberación, según informaron portales de noticias nacionales como La Nación e Infobae, se produjo cerca de las 4:30 de la madrugada. Desde allí Jaime, que era el último funcionario kirchnerista con prisión efectiva, se trasladó a su Córdoba natal, donde residirá.

De acuerdo a lo informado, los magistrados decidieron la morigeración de la prisión de Jaime a partir de un pedido de la defensa que se sustenta en la mala condición de salud del exfuncioinario del área de transporte.

Jaime fue condenado en seis causas. Algunas penas ya las cumplió pero las más graves no, porque los fallos no se encuentran firmes. Entre ellos se cuenta el que se le impuso por su responsabilidad en la llamada “Tragedia de Once.

Jaime ahora vivirá en el Barrio Alberdi, de la capital cordobesa, con su pareja Claudia Ochoa. Tiene la obligación de llevar una tobillera electrónica.