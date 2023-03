Guzmán le respondió a Cristina sobre el déficit y volvió a justificar su salida

El exministro dijo que sí hay una vinculación de esa variable con la inflación. Y aseguró que dejó el gobierno porque qeudarse hubiese sido peor para el país.

El exministro de Economía, Martín Guzmán, contradijo hoy a la vicepresidente Cristina Kirchner al asegurar que el déficit fiscal y la inflación son dos variables que están vinculadas entre sí, tiempo que aseguró que dejó su cargo porque su permanencia hubiese causado a su entender perjuicios mayores al país que su salida.

“El déficit fiscal sí que importa para la inflación en un país que no tiene suficiente acceso al crédito y que tiene la moneda muy débil, una economía bimonetaria”, indicó el exintegrante del gabinete de Alberto Fernández en una entrevista con AM 750. De esa manera apuntó directamente a lo que había dicho la vice la semana pasada en Rio Negro.

Guzmán le explicó a Cristina que “el déficit fiscal no es la única causa de la inflación. Vos podés bajar el déficit y tener más inflación, de hecho es lo que viene ocurriendo y pasó durante la gestión del gobierno anterior”. Aclaró en ese marco que emitir más moneda “que la gente no quiere” –por el peso- como estimó que se hace ahora, agrava el daño.

“Entonces las comparaciones con los países se pueden hacer sabiendo también cuales son las diferencias”, dijo Guzmán en un pasaje en el que dejó claro que se refería a la interpretación de CFK, aunque la nombró a un conjunto de países que no tienen déficit para después decir que la gran mayoría si lo tienen y no por eso tienen inflación.

En esa ocasión, en la que fue galardonada con el doctorado Honoris Causa, Cristina también había hecho referencia a renegociar el acuerdo con el FMI que selló Guzmán para pagar la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri y que fue “retocado” días atrás por Sergi Massa.

Al respecto, Guzmán señaló que “en términos vulgares, yo me fajé a muerte con el FMI en los últimos meses por un tema en particular que era la tasa de interés. Había distintas visiones: el Fondo quería un aumento muy grande de la tasa de interés, algo parecido a lo que se hizo con el Programa anterior de 2018 bajo la premisa de que eso iba a generar mayor estabilidad de precios y lo que yo le decía era que la Argentina no puede sostener una tasa de interés real arriba de la inflación 15, 20 puntos”. El jueves, el Banco Central volvió a subir la tasa de interés, que está en el 113% anual para el plazo fijo común en pesos.

A continuación, y como recomendación, Guzmán indicó que el Gobierno lo que debería hacer es negociar con el FMI “para poder hacer la política económica que quiere” y aseguró que es lo que hacía él con Fernández. “Obviamente que el FMI es un problema para la Argentina. El problema es que tenés que negociar las políticas económicas en vez de decir ‘hago lo que quiero’”.

Guzmán también se refirió a su renuncia, una decisión que hizo pública un sábado mientras hablaba la vicepresidenta en un acto. “Había que actuar con cierta responsabilidad porque no importan los roles, ni las posiciones, sino pensar siempre en el país. Lo que se hizo fue cuidar a la Argentina porque no era posible gestionar de esa manera la política económica e íbamos hacia un lugar mucho peor si seguíamos en ese camino”, argumentó el exministro.