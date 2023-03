Masiva movilización en Necochea tras una salvaje agresión a una docente

La docente Morotí Arocena fue golpeada por la madre y el hermano de una que reprobó una materia. Paro y marcha.

Una masiva manifestación de trabajadores de la educación se realizó este viernes a la mañana en la localidad de Necochea, en repudio a la salvaje golpiza que recibió una docente de la escuela secundaria 7 dentro del establecimiento educativo en el que trabaja.

Los gremios docentes, ATE y la CGT, además de los autoconvocados, se juntaron en el Paseo de la Memoria y después llegaron hasta las puertas del ex colegio Comercial, donde esperaban las autoridades educativas. Allí entregaron un petitorio para reclamar más seguridad. Y luego, los docentes que hoy realizaron un paro de actividades en la ciudad, recorrieron las calles del centro donde cosecharon apoyo de la comunidad.

Según denunció la docente Morotí Arocena, la madre y el hermano de una de sus alumnas de quinto año la golpearon brutalmente porque la reprobó por tercera vez en un examen de la materia “Política” y no le permitió pasar de año.

La situación, al parecer, despertó la furia de los familiares, quienes ingresaron a la escuela para increpar a la profesora. En ese momento, entre la madre y el hermano, la tiraron al piso, la golpearon y patearon en reiteradas ocasiones, hasta que finalmente un grupo de alumnos que observó la situación, intervino y evitaron que la situación todavía fuera más grave.

Raúl, un amigo de la docente que participó esta mañana de las movilizaciones, contó en diálogo con TN cómo se encuentra la víctima. “Está golpeada. Está muy mal psicológicamente. Nunca pensó que iba a pasar por un momento tan horrible. Están tratando de averiguar cómo entraron (los familiares de la alumna a la escuela)”, dijo el hombre.

En ese sentido, el amigo contó basándonos en la denuncia que hizo la docente, que presuntamente entró el hermano y la madre después de empujar la puerta. “Era la tercera oportunidad que daba la materia. Le dieron varias oportunidades pero no le importó nada. Ahora hay mucha gente frente al colegio. No estamos acostumbrados a este tipo de violencia”, agregó el hombre, quien además denunció que supuestamente la madre habría amenazado a varios chicos para que no contaran lo que pasó. “Se hizo la denuncia en una comisaría y está en manos de la Justicia. Ahora está con tratamiento psicológico”, dijo el amigo.

El hecho no sólo causó impacto en la comunidad educativa y en los colegas de Arocena. A través de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Necochea y la Secretaría de Desarrollo Humano, Municipio expresó su repudio hacia los hechos de violencia “perjuicio de una docente de la Escuela Secundaria Nº 7″