Cardozo anunció más de 300 cuadras nuevas de asfalto para este año en las localidades de La Costa

En el marco de la 40° apertura de sesiones del Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Costa, el intendente Cristian Cardozo realizó un repaso de sus tres años de gestión y anunció el desarrollo de múltiples obras en diferentes áreas que ya están en marcha este 2023.



“El buen vivir tiene que ver con los servicios y eso lo tenemos bien en claro, por eso vamos a continuar con el asfalto, la luminaria LED, la red cloacal y el agua potable. Desde que asumí hicimos más de 400 cuadras de asfalto a lo largo de todo el partido La Costa”, detalló el jefe comunal en su discurso.



A estas 400 cuadras ya realizadas se sumarán otras 324 en 2023. El detalle indica que se completarán, por ejemplo, 26 cuadras de asfalto en San Clemente, 19 en Santa Teresita, 51 en Mar del Tuyú, 17 en San Bernardo, 58 en Mar de Ajó y 7 en Lucila del Mar, y muchas más en las localidades del Partido de La Costa.



El Plan de Asfalto contempla también el desarrollo de nuevas colectoras: Santa Teresita – Mar del Tuyú entre la calle 50 y la calle 70; y Mar de Ajó – San Bernardo entre Falkner y Avenida Del Libertador. Cardozo, asimismo, informó que se harán trabajos de recapado en 69 cuadras como por ejemplo 14 cuadras de San Clemente, 19 en Las Toninas, 10 en Santa Teresita, 7 en Mar del Tuyú, 12 en San Bernardo y 7 en Mar de Ajó. “Vamos a acompañar con un plan de fortalecimiento de bacheo y de mantenimiento y compactación de las calles de arena”, agregó el Intendente.



También Cardozo anunció que se realizará en este año la segunda parte de pavimentación en la Avenida Naval, que ya está asfaltada desde la calle 80, a la altura de la Terminal de Micros, hasta la Avenida I, y ahora próximamente se extenderá en una segunda etapa hasta calle 28 y de allí hasta la calle IX, uniendo toda la Avenida Naval con asfalto y luminaria LED. “El asfalto en la Avenida Naval era un reclamo histórico de los vecinos y vecinas de San Clemente. Ya hicimos la primera etapa y vamos a completarla con asfalto”, afirmó.



También el mandatario mencionó la importancia del nuevo asfalto en los ingresos a Lucila del Mar, que fue repavimentada, en la Avenida San Bernardo, en Avenida Roldán de Nueva Atlantis y Avenida 94 de Mar del Tuyú, estos dos últimos accesos históricos asfaltados por primera vez en el Partido de La Costa.



Cardozo enfatizó que el Plan Integral de Asfalto y luminaria LED también incluyó la conexión entre Lucila del Mar y San Bernardo por Avenida Tucumán y por Avenida San Juan. “Y también asfaltamos Garay, en San Bernardo, otro reclamo histórico de los vecinos de la zona con la calle rota y que se inundaba e inundaban las casas”, completó.



En cuanto a las obras hidráulicas, se realizaron en el Partido de La Costa trabajos con buenos resultados en calle 32 y Costanera de Santa Teresita, en San Bernardo y en Mar de Ajó. Y otro pedido de los vecinos de zona centro ya fue concretado con la Avenida 7 que une Santa Teresita con Costa Chica y Las Toninas: allí se construyó un Corredor Deportivo que ya disfrutan diariamente vecinos, vecinas y visitantes.



HACIA UN MUNICIPIO 100% LED



“Con el plan de luminaria LED ya estamos entrando a una nueva etapa. Pudimos completar varias zonas céntricas y estamos trabajando sobre los barrios. Desde que empezamos la gestión colocamos 14.000 luminarias LED”, resaltó Cardozo.



El trabajo realizado incluye la instalación de 2.500 reflectores en costaneras y plazas. Y este año, según señaló el jefe comunal costero, se sumarán más de 9.000 luminarias LED a lo largo de todo el distrito. “La luminaria LED es una política de triple impacto: por un lado, la luminaria lleva seguridad, pero también contribuye al ahorro energético y al embellecimiento de los espacios. Seguimos con el objetivo de lograr ser un municipio 100% luminaria LED”, explicó.



Cardozo, en otro tramo de su discurso, hizo referencia a la disponibilidad del agua y destacó que se trata de una problemática regional que debe ser atendida en conjunto con los distritos vecinos. De todos modos, el alcalde costero hizo hincapié en las labores llevadas adelante por el Municipio para atender la situación. “En cuanto a la red de agua, hemos exigido desde el Servicio Público a ABSA la mejora de servicios en los pozos y en el caudal que tenemos en zona sur”, subrayó.



“Todo es siempre con el recurso existente, acá no hay magia con el agua. No hay una máquina, por más que haya una planta, no es una planta que hace agua, sino que el agua es un recurso natural. Entonces se trabaja con el recurso existente. Y hemos hecho las primeras pruebas, tirado los primeros caños de agua con la planta que hemos iniciado en Santa Teresita y con la cual ya hemos dado agua en el Hospital, en el Jardín 911, en el Jardín 912, también llevamos la red de agua a la Técnica 1 y a la Primaria 5, a la 13. Y en estos días estamos sumando, van a ver mucho movimiento en algunas zonas, nuevas redes”, informó.



“La Escuela Italiana de Santa Teresita también la vamos a sumar a esta red ya existente de agua potable. Pero, además, antes de que termine marzo, vamos a iniciar otra prueba en Santa Teresita, con recurso existente, para obras domiciliarias”, agregó.



LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS AL GAS NATURAL



El Intendente, asimismo, hizo mención a los avances vinculados a la red de gas: “Respecto al suministro y las conexiones a la red de gas, entendemos que son elementales para la vida cotidiana y que lamentablemente también tienen que ver con obras mayúsculas e históricas a realizar por la Provincia y la Nación”.



“Todos sabemos, los que estamos acá, de esa obra faraónica en infraestructura que se viene llevando adelante, que trae el gas desde el Sur, y quiero que sepan que es un tema que tenemos presente siempre en nuestras gestiones, y que en esta línea ya hicimos las presentaciones ante la Mesa de Energía para proveer servicio a distintos barrios”, comentó Cardozo.



Al igual que sucede con la red de agua, explicó el alcalde costero, se está trabajando en conjunto con intendentes de la región para resolver la problemática, reclamando en este caso celeridad para la finalización de la obra correspondiente.