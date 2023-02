Rossi celebró el lanzamiento de Scioli y dijo que “nadie tiene poder de veto”

El jefe de Gabinete celebró que varios dirigentes se anoten para una PASO. Y pidió “escuchar” a Cristina Fernández.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, calificó este viernes como “una buena noticia” las intenciones del líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, de ser precandidatos a presidente por el Frente de Todos en las PASO, y aclaró que en el espacio “nadie tiene poder de veto”.

“Los procesos políticos son dinámicos y, que aparezcan compañeros tan valiosos como Juan Grabois o Daniel Scioli, a mí me parece que es una buena noticia”, consideró Rossi, y señaló que “todavía falta mucho para definir el escenario de las candidaturas en el frente”.

Cuando le preguntaron si existe un sector dentro del FdT que pretende socavar la posible candidatura a la reelección de Alberto Fernández, contestó: “En el frente nadie tiene poder de veto. Hay sectores que son más importantes que los otros, que tienen una mayor capacidad de concentrar voluntades, pero nadie tiene poder de veto sobre otro. No está bueno que alguien le diga a otro ‘vos no podés ser candidato’. Alguna vez me lo dijeron a mí y no me gustó para nada (…) Las candidaturas tienen una parte de decisión individual, una parte de compromiso colectivo, una parte de convicción… Tienen una cantidad de elementos y me parece que también hay que respetar los procesos individuales de cada uno”.

Consultado en la radio Futuröck sobre la posibilidad de que la expresidenta Cristina Fernández compita por la candidatura en el marco de la “proscripción” a su figura que se denuncia desde el kirchnerismo, el funcionario consideró: “Ahí entramos en una contradicción, porque si decimos que está proscripta, entonces ¿qué es lo que pasa para que deje de estar proscripta y sea candidata? Hay que tener mucho cuidado porque, si no, uno entra en una contradicción”.

Sobre la conformación de una comisión para pedirle a la vice que sea candidata que se debatió en la mesa nacional del FdT, opinó: “Creo que lo lógico y razonable, antes de ir a decirle a Cristina Kirchner qué tiene que hacer o qué queremos que haga, es ir a escucharla, que nos diga qué es lo que ve, cómo ve la situación y cuál es su rol dentro del espacio político”.

Frente a la tajante respuesta, a Rossi le consultaron si quienes le dijeron que no podía ser candidato fueron precisamente Alberto Fernández y Cristina en 2021, cuando pretendió competir en Santa Fe contra la lista acordada por la exmandataria y el gobernador Omar Perotti y el propio jefe de Estado lo emplazó a bajar su postulación si quería mantener su cargo como ministro de Defensa. Entonces, respondió: “Bueno, ya pasó, digamos. Digo simplemente que no está bueno. Nosotros siempre exigimos como espacio político que se apele a la voluntad política de cada uno de los candidatos. Entonces, digo, no hay dentro del FdT nadie que tenga poder de veto. Falta tiempo y hay que cambiar un poco las ansiedades”.

Rossi también manifestó que “el cierre de lista es alrededor del 20 de junio”, con lo cual “faltan cuatro meses” y “habrá que ir viendo cómo se termina configurando definitivamente este escenario político”